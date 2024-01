Kadõrov lubas Ukraina sõjavangid vabastada, kui sanktsioonid tema lähedastele ja hobustele tühistatakse

«Meil on vange, kelle vangistasime Donetskis, Luganski oblastis. Annan meie külalisele (sõjavangide nimekirja – toim.) üle, kui nad tühistavad sanktsioonid minu ema, mu tütarde, süütute inimeste, hobuste suhtes, välja arvatud mulle, siis me vabastame need inimesed,» ütles väidetavalt Kadõrov USA endisele luureohvitserile. Ta rõhutas, et on valmis vabastama 20 Ukraina sõdurit.