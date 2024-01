Pärast Hamasi jõhkrat veretööd Iisraeli vastu 7. oktoobril on juudiriigi võimud lubanud võtta sihikule äärmusrühmituse juhid. France 24 tegi ülevaate Hamasi olulisematest tegelastest.

Mohammed Deif, Iisraeli vaenlane number üks

Iisrael usub, et just Deif oli 7. oktoobri rünnakute põhiline organiseerija ja Hamasi sõjalise tiiva juhina on ta olnud Iisraeli luure sihtmärk juba üle 30 aasta. Deif ühines Hamasiga 1980. aastate lõpus pärast lühiajaliselt Moslemivennaskonna tudengiliidu juhatamist.