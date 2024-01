USA president Joe Biden ütles reedel oma valimiskampaania avakõnes, et tema vabariiklasest tõenäoline rivaal 2024. aasta presidendivalimistel Donald Trump on valmis võimu tagasisaamise nimel «ohverdama meie demokraatia» ning et tema kõnepruuk meenutab Natsi-Saksamaal kasutatut.