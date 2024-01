BRITI MEEDIA ⟩ Zelenskõi räägib kurtidele kõrvadele, oht Kremli provokatsioonideks Balti riikides suureneb

On loomulik, et pikalt sõjas riigi president muutub pettunuks ja vihaseks nähes, kuidas tema pingutused koguda maailmas oma rahvale sõjalist ja rahalist toetust ei kanna vilja. USA kongress hoiab kinni 61 miljardit dollarit ja EL ei suutnud kokku leppida 50 miljardi euro eraldamises Ukraina abistamiseks. Need on summad, mida Ukraina vajab elus püsimiseks, sest puudu on relvadest. Rahalist tuge oleks vaja kiiresti.