USA kaitseminister võttis vastutuse infosulu eest seoses haiglasolekuga

Pentagon ootas reede õhtuni, enne kui teatas, et 70-aastane Austin on olnud juba neli päeva haiglas «meditsiinilise protseduuri järel tekkinud tüsistuste» tõttu. Tegemist oli teavitusreeglite rikkumisega, seda ajal, mil USA on hõivatud Lähis-Ida kriisiga.