Sel hommikul kohapeal töötanud kriminalist rohkem ühtegi kommentaari ei andnud. Sama päeva keskel öeldi politseist, et nad on tuvastanud: ebatüüpilise väljanägemisega raketi jäänuste põhjal võib öelda, et tegemist on [Venemaal toodetud] Iskander-M-tüüpi raketiga.