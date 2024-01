Leedulaste jaoks on Atlandi ookeanis asuv saar olnud alati populaarne sihtkoht talviseks puhkuseks või koguni talvekuudel elamiseks. Nüüd aga on järjest enam otsustatud soetada saarele kinnisvara, vahendab Leedu uudisteagentuur LRT.

Viimased seitse aastat Kanaari saartel perega suvitanud Tomas otsis Tenerifele kodu mullu kevadel. «Saime aru, et meil on keeruline midagi suuremat üürida, seetõttu ostsime,» rääkis Tomas LRT-le. Maja, mille pere saarele ostis, läks maksma 240 000 euro ringis. Alates 2022. aastast on Tomase sõnul hakanud tõusma ka kinnisvarahinnad: 2022. aasta talvel küsiti kolmetoalise maja üürimise eest 150 eurot öö kohta.