«Ta lõi tütre mu sülest pikali.» Raseda India mosleminaise vägistanud 11 meest lähevad tagasi vangi

Kahest kohtunikust koosnev ülemkohtu kolleegium ütles nüüd, et Gujarati osariik ei ole pädev võtma vastu selle kohtuasja taganemismääruse otsust, kuna mehed mõisteti süüdi naaberosariigis Maharashtras. Kohtunik lisas, et kuna valitsuse tagandamismäärus on tühistatud, peavad 11 süüdimõistetut kahe nädala jooksul vanglasse tagasi pöörduma.