Soome paremtsentristlik europarlamendi saadik Petri Sarvamaa algatas eelnõu, et võtta Orbánilt nõukogus hääletamise õigus. Põhjenduse selliseks sammuks annab Ungari valitsusjuhi tegevus, millega rikutakse tõsiselt ja järjepidevalt Euroopa Liidu väärtusi.

«Ungarit on korduvalt kritiseeritud õigusriigi põhimõtete eiramise pärast ja eriti pärast seda, kui Ungari takistas liikmesriikidel detsembris toimunud Euroopa Ülemkogul otsuseid teha, usume, et on kätte jõudnud aeg, kus Euroopa Parlament peab võtma initsiatiivi enda kätte,» seisis Sarvamaa pöördumises teiste europarlamendi liikmete poole.