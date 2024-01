Agota väljus pärast kella nelja kodust ja läks lähedal asuvasse bussipeatusse, et sõita poodi. Mõni tund hiljem teatasid vanemad politseile, et laps pole naasnud, ja alustati otsinguid, mis praeguseks on liikunud üha laiemale alale.

«Ilmselt me ei liialda, kui ütleme, et terve riik hoiab pöialt, et kadunud tüdruk leitaks,» seisab Leedu Punase Risti ühismeediapostituses. Samas soovitatakse usaldada vaid ametlikke infoallikaid, sest ühismeedias levib palju valeinformatsiooni. Muu hulgas oletatakse, et Agota on viidud välismaale.