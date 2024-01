Supo sõnul on võimalik, et Hiina võimudel on ligipääs TikToki kasutajate andmetele. Hiina seadused kohtustavad riigi ettevõtteid ja eraisikuid tegema vajadusel riigi luureametitega koostööd. See tähendab, et Hiina luure võib saada ligipääsu TikToki kasutajate andmetele, seda hoolimata platvormi omava ettevõtte Bytedance soovidest.