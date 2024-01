Ilmus Venemaa ajaloo õpik, mille järgi 11. klassi õpilased nüüd riigieksami sooritamiseks peavad valmistuma. Propagandistlikud muutused, mida Venemaa kooliajalugu on näinud vähem kui kahe sõja-aasta jooksul, on muljetavaldavad. Selline on loogiline tulemus, kui ajaloo suruvad välja eelarvamused ja valed, mille on põhjustanud valus erandlikkuse kompleks.