SOOME MEEDIA ⟩ Orpo valitsus ei kavatse Vene piiri avada veel vähemalt kuu

Peaminister Petteri Orpo ütles teisipäeval Ylele, et «Soome ei ava piiri, kuni on selgeid märke või ähvardusi, et Venemaa jätkab viivitamatult oma tegevust (st kolmandate riikide pagulaste piirile saatmist – IF).»

«Praegu minu käsutuses oleva teabe põhjal ei ole Venemaal midagi muutunud. Usun, et ohuhinnang on sama. See viitab, et vajalik on edasine vastutegevus,» sõnas ta.