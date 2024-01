KOHALIK VAADE ⟩ Rahvusvaheliselt taga otsitud Leedu tüdruk leiti elusalt kodulähedasest garaažist

Viimati nähti tüdrukut bussipeatuses tundmatu mehega – selline fraas võib olla üks jubedamaid, mida lapsevanem eales kuulda võib. Valus ja väljakannatamatu mõte, mis oleks võinud juhtuda, ei ole siiski ainus tähelepanuväärne aspekt üheksa-aastase Leedu tüdruku Agota kadumisloos. See on õppetund, et niisugused olukorrad toovad esile ühiskonna nii parima kui halvima külje.