Ootamatu üleskutse tegi Schinas tunamullu tähistatud Euroopa noorteaastast kõneldes, mainides muu hulgas, kui tähtis on, et noored eurooplased osaleksid 6.–9. juunini toimuvatel eurovalimistel.

«Nüüd on nende [noorte] jaoks kätte jõudnud hetk, kus nad saavad hääletuskasti juures sõna sekka öelda, kiita või laita Euroopa poliitikat. Ja seetõttu on minu arvates väga oluline, et meil oleks, nagu ka 2019. aastal, suur noorte eurooplaste osalus juunikuistel valimistel,» vahendas Schinase sõnu Euronews. «Keegi ei suuda noori paremini mobiliseerida kui noored, nii see toimib.»