Teid on väga hea siin näha, Serhii Bojev. See paberimajandus siin näib formaalne ja pidulik, aga enamik tahaks teada: mille te täpsemalt siis täna allkirjastasite?

Esiteks tahan öelda, et mul on au olla Eestis ja kogu meie Ukraina riik on väga tänulik kogu Eesti rahva ja Eesti valitsusele abi eest Ukrainale sel keerulisel ajal, mil me võitleme selle provotseerimata alanud brutaalse agressiooni vastu.