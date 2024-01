Zelenskõi tänas Riias Lätit Ukraina toetamise eest

Vabadus ja iseseisvus on mitte ainult väärtused, vaid ka iga riigi alus, ütles Zelenskõi Riia lossis, rõhutades, et ukraina rahvas on väga tänulik Lätile abi eest seismaks vastu Venemaa agressioonile, samuti inimlike väärtuste ja õigluse kaitsmisel.