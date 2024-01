AASIA VAADE ⟩ Taiwani valimised panevad proovile rahu tähenduse

Kuigi Pekingi pidevad sõjalised manöövrid saare ümbruses viimase 15 kuu kestel on pinged kruvinud haripunkti, on konflikti võimalus Taiwanil olnud arutelude teemaks sedavõrd pikalt, et paljud saare elanikud on naabri «klähvimisega» harjunud ega võta seda enam täie tõsidusega.