Suursaadik kinnitas, et Prantsuse saatkonda Bakuus teavitati juhtumist kohe pärast mehe vahistamist ja Ryanil on ligipääs advokaadile.

Pariis nimetas Ryani kinnipidamist meelevaldseks, Bakuu omalt poolt aga ütles, et need kommentaarid on «kehtetud». «See alusetu avaldus on järjekordne katse moonutada reaalsust ja sekkuda Aserbaidžaani siseasjadesse,» teatas Aserbaidžaani välisministeerium.