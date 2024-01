AK ⟩ Väike Taiwan – tehnoloogiline suurriik

Kaubamärgid nagu ASUS, Acer ning HTC on üsna tuntud ka eesti elektroonikafännide seas. Need brändid on aga alles jäämäe tipp, sest Taiwanilt on pärit palju suuremadki firmad, näiteks iPhone’e tootev Foxconn (tuntud Aasias kui Hon Hai Precision Industry), maailma suurim kiibitootja Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) ning paljud teised vähemtuntud, kuid globaalses elektroonikatööstuses olulist rolli mängivad suurettevõtted.

Lisaks kõrgelt arenenud IT-le on Taiwan märkimisväärne ka selle poolest, et see saareriik on pidevate puna-Hiina küberrünnakute all ning peab rinda pistma ka teiste Hiinast lähtuvate hübriidsõja ning mõjutustegevuse ohtudega, seda eriti lähenevate presidendi- ja parlamendivalimiste valguses. Taiwanile langeb osaks rohkem küberründeid kui ühelegi teisele riigile, mistõttu oleks Eestil ja meie lääneliitlastel taiwanlastelt õppida väga palju.