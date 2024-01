Pentagon: Ukrainasse saadetud sõjalisel abil pole suudetud piisavalt hästi silma peal hoida

Pentagoni raportis järeldati, et USA ametnikel puudub informatsioon, kuhu on läinud enam kui miljardi dollari väärtuses õlast tulistatavaid rakette, ründedroone ja öövaatlusprille, mille USA on Ukrainasse saatnud. Ühtlasi väljendati muret, et saadetud varustus võib olla ära varastatud või mujale smugeldatud, vahendab The New York Times.