Kreml asus veelgi jõulisemalt teisitimõtlemist maha suruma pärast 2022. aasta 24. veebruari sissetungi Ukrainasse ning on võtnud viimasel ajal sihikule ka kultuurivaldkonna. Moskva võimude suhtes kriitiliste kirjanike raamatud on korjatud poelettidelt ning neid on nimetatud välismaa mõjuagentideks.