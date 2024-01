MITTE MINGISUGUST HALASTUST ⟩ Hiina sõjaväe kindral nõudis sügavalt juurdunud korruptsiooni kõrvaldamist

«[Me peame] alati kinni pidama rangest toonist ning kasutama rangemaid standardeid, et kontrollida väheseid võtmeisikuid, ja näitama otsustavust jõuda pikaajaliste probleemide tuumani,» vahendab South China Morning Post He Weidongi sõnu eile toimunud komisjoni iga-aastasel kohtumisel.

Hiina on sel nädalal suurendanud oma korruptsioonivastast retoorikat ning president Xi Jinping hoiatas, et korruptsioonivastases kampaanias ei halastata, vahendab Bloomberg. Sõjavägi on olnud Xi jaoks, kes on kulutanud miljardeid dollareid sõjaväe moderniseerimisele, eriline murekoht.