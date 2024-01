President Zelenskõi tänab Balti riike: Aitäh, et olete vabaduse poolel

Zelenskõi avaldas täna õhtul ühismeedias videokokkuvõtte riigivisiidist Balti riikidesse. President rõhutas, et kõik riigid ja rahvad on tähtsad lahingus Venemaa vastu. «Kõik rahvad, kes ei taha, et nende lapsed oleksid diktaatorite omandid, ja kõik juhid, kes tahavad olla ajaloo helgemal poolel. Me peame selle lahingu võitma. Meie – kõik osariigid, kes väärtustavad sõltumatust.»

Ukraina riigipea lisas, et kahe aasta jooksul on Eesti, Läti ja Leedu vahel valitsenud ühtsus. «Olen teile selle soojuse ja solidaarsuse eest tänulik. Tänan teid kõiki meiega seismise eest». Samuti tänab Zelenskõi Balti riike toetuspakettide eest, mis aitavad urkainlastel paremini rindel sõdida. «Ma olen kindel, et tuleb päev, mil meid kõiki ühendab võidutahe ja me õnnitleme üksteist võidu puhul. Mul on hea meel, et mul on võimalus teid tänada. Aitäh, et olete vabaduse poolel,» ütles ta.