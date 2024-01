Islandi vulkaani tulekeel neelab maju, valitsus koguneb erakorralisele istungile

Islandi valitsus koguneb täna erakorralisele istungile, et arutada Grindavíkist evakueeritud inimeste eluasemeprobleeme, kirjutas BBC hommikul. Ühe eksperdi sõnul on pühapäeva hommikul alanud pursked linnaelanikele kõige mustem kõigist võimalikest stsenaariumidest. Piirkonnas kuulutati välja hädaolukord.

«Täna on Grindavíkis must päev ja must päev on Islandil kõigil, aga päike tõuseb taas. Me islandlased oleme selles asjas koos. Me ei anna alla,» ütles Islandi peaminister Katrín Jakobsdóttir eile. «Koos tegeleme selle šokiga,» lisas Jakobsdóttir.