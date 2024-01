Bild avalikustas põhilise stsenaariumi, kuid ei täpsusta julgeolekukaalutlustel dokumendis toodud NATO vägede suurust ja võimalikku liikumist. Tasub rõhutada, et tegu on «sõjamängude» dokumendiga ehk selles on mudeldatud Vene rünnakut ja NATO riikide võimalikku vastust, kuid tegu ei ole sündmuste prognoosiga.