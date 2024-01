ÜLEVAADE ⟩ Kaitsevall säästis suuremat osa Islandi linnakesest laavaroaks langemisest

Kui pühapäeval jälgisid kohalikud elanikud veebiülekande vahendusel õõvastusega oma kodude suunas tungivat tulemerd, siis eilseks näis laava vool vähehaaval lakkavat – linnale lähemal asuv ja hiljem tekkinud väiksem lõhe maapinnas lõpetas öö jooksul purskamise täielikult. «Lisaks sellele on purskamine mujal vaibumas, nii et see on oluliselt vähenenud,» lausus Islandi avalik-õiguslikule ringhäälingule RÚV geofüüsik Magnús Tumi Guðmundsson.