ÜLEVAADE ⟩ Iisrael jätkab nurina saatel Gazas lahinguid

«Keegi ei peata meid – ei Haag, ei kurjuse telg ega keegi teine. On võimalik ja vajalik jätkata kuni võiduni ja me teeme seda,» ütles Netanyahu nädalavahetusel, viidates ÜRO kõrgeimale kohtule Hollandis Haagis ning Iraani toetatud relvarühmituste alliansile Lähis-Idas. Peaministri sõnul on Gazas hävitatud juba enamik n-ö Hamasi pataljonidest, kuid ta nentis siiski, et Gaza põhjaosast lahkuma pidanud inimestel ei ole võimalik lähiajal kodudesse naasta.