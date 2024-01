2024 SÕJA-AASTA ⟩ Timothy Snyder: Ukraina pole ummikus, sest sõda ei ole malemäng

Venemaa presidendi sõnul on tal Ukrainas 600 000 sõdurit. See on kaks korda rohkem mehi kui agressioonisõja alguses. Putin on veendunud, et lääne toetus Ukrainale lõpeb peagi. Lisaks peab ta Ukraina vastupealetungi läbikukkunud ürituseks ja leiab Ukraina on ummikus.