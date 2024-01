Iirimaa noored jäävad vanematekoju lõksu

25-aastane Dublinis õpetajana töötav Aoife Diver sõidab igal tööpäeval 90 minutit oma vanematekodust pealinna teise otsa. Varem elas ta Lõuna-Dublinis kooli lähedal asuvas majas koos viie sõbraga. Üür kasvas aga eelmisel aastal nii suureks, et igakuised arved võtsid üle poole õpetaja kuupalgast. Nii koliski ta koju vanemate juurde tagasi, vahendas The New York Times täna Iirimaa noorte lugu.