VIDEO ⟩ Marus Saksa põllumehed karjusid Scholzi rahandusministri maha

Saksamaa põllumeeste meeleavaldused said alguse juba möödunud aasta detsembri lõpus, ent nüüd on need võtnud riigiülese massiivse protestiliikumise mastaabi. Põllumehed alustasid proteste diislikütusele kehtinud maksusoodustuse kärbete ja põllumajanduses kasutatavate masinate maksuvabastuste kaotamise vastu, vahendas Saksamaa rahvusringhääling Deutsche Welle.