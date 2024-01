Pärast Donald Trumpi seljavõitu Vabariikliku Partei eelvalimistel Iowas on tema konkurentidel vaja end kiiresti tõestada või presidendikampaaniale joon alla tõmmata.

51 protsenti valijate häältest kogunud Trumpi võit oli niivõrd ülekaalukas, et Associated Press kuulutas ta võitjaks juba 30 minutit pärast valimisjaoskondade avamist, mil esialgsed tulemused näitasid Trumpile vaieldamatut enamust. See andis Florida kubernerile Ron DeSantisele võimaluse süüdistada meediat oma loodetust kehvemas tulemuses.