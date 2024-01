INTERVJUU ⟩ Analüütik: jutt poliitvangidest Poolas on Valgevenele mõeldes solvav

Mõne kriitiku hinnangul on Tuski valitsus aga lihtsalt kättemaksuhimuline ja soovib nüüd mehitada kõrgeid riiklikke ametikohti hoopis endale lojaalsete inimestega. Kuidas teha vahet võimu kuritarvitamisel ja siiral soovil taastada õigusriik?

On arusaadav, et sellist juttu ajavad need, kes oma positsioone praegu kaotavad. Kuidas muidu saaksid nad õigustada oma seniseid samme? Sellised väited on alusetud – neid kinnitavaid fakte pole.

Näiteks see, et alguses mainitud kahe endise ministri lugu just nüüd nii kaugele jõudis, oli juhus. Opositsioon üritab nende saatust nüüd küll ära kasutada, väites, et tegemist on poliitvangidega, aga sellega väänatakse erinevate terminite tähendust. Uus valitsus ei ole selle otsuse teinud kohtunikke määranud, vaid nad on seal töötanud aastaid.

President Duda saaks neile kahele uuesti armu anda, mis nad päästaks. Siiski ei ole president seda miskipärast teinud, ja nii on võimalik narratiivi poliitvangidest ja poliitilisest rõhumisest edasi levitada. Tegelikult tuleks uurida hoopis presidendilt, millised on tema motiivid, et ta neile uuesti armu pole andnud.

Neist kahest süüdimõistetud saadikust püütakse teha märtreid.