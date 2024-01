ÜLEVAADE ⟩ Soomes tehakse puugivaktsiini järjest enam tasuta, Eestis peab endiselt ise maksma

Soome tervise- ja heaoluinstituut (THS) lisas riiklikku puukentsefaliidi vaktsiinikavva mitu piirkonda üle riigi. Nüüd on võimalik soovijatel tasuta vaktsiinisüsti saada ka Põhja-Karjalas Tohmajärvis, Lappeenranta vallas Kuusimäki-Lavolas, Bromarvi piirkonnas Lõuna-Soomes, Helsingi äärelinnas Karhusaaril ning Lapimaal Kemi kandis. Puukentsefaliidi riskipiirkondadeks peetakse mitut piirkonda nii Põhja- kui ka Lõuna-Soomes.

Tasuta on võimalik vaktsineerida nii neil, kel on piirkonda registreeritud alaline elukoht, kui ka neil, kellel on seal maakodu või pikaajaline peatuspaik. Riiklikult doteeritakse esimest kolme süsti, aastate pärast tehtavate lisadooside jaoks tuleb aga endal kukrut kergendada. Vaktsiinisüsti tehakse kolmeaastastele ja vanematele inimestele.