Paskistan on aga Iraani väiteid eitanud, öeldes, et tegu oli «illegaalse aktiga», mis võib tuua kaasa tõsised tagajärjed. Tegu on kolmanda riigiga peale Iraaki ja Süüriat, mille territooriumile Iraan on viimaste päevade jooksul õhurünnakuid korraldanud.