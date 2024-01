Oletame, et Eestis on presidendi otsevalimised. Meie poliitilises süsteemis puudub otsevalimise vajadus, aga las see olla – ma pean silmas jägmist mõttelist eksperimenti.

Üks kandidaat on Eesti ja vabaduse eest väljas, aga teine – no ütleme, et hästi õrnalt venemeelne. Peale selle annab suur naaberriik kogu aeg teada, kui suure vea me teeme, kui valime üheselt vabadust toetava kandidaadi?