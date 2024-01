Viimase kuu jooksul kahel korral Islandi edelaosas Reykjanesi poolsaarel pursanud vulkaani tõttu on Grindaviki väikelinn endiselt inimtühi.

Reutersi droonikaadritelt on näha väikelinna ümbrust, mis on osaliselt mattunud jahtunud tuha alla. Siin-seal on näha veel väikeseid tossavaid lõhesid.