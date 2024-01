Briti kuningas läheb haiglasse suurenenud eesnäärme protseduurile

«Kuningas läheb ravile suurenenud eesnäärme pärast. Tema Majesteedi seisund on healoomuline ja ta läheb haiglasse järgmisel nädalal korrektiivseks protseduuriks,» märkis avaldus.

Kuningal, kelle ema suri 96-aastaselt ja isa suri 99-aastaselt, on üldiselt olnud hea tervis, ehkki teda on kaks korda tabanud koroonaviirus ja ta on nooremana saanud spordivigastusi.