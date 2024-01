Prantsusmaa ja Katari vahendusel leppisid sõja pooled väidetavalt juba nädalavahetusel kokku, et uuest humanitaarabisaadetisest peaksid Gaza sektoris osa saama nii tsiviilisikud kui ka Hamasi pantvangid. Suurema osa abist moodustavad ravimid, millest on piirkonnas ränk puudus. Väidetavalt lepiti kokku, et pantvangid saavad ravimeid, gazalased lisaks sellele ka vajalikku toiduabi.