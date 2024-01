Kiiev: Dnepri vasakkaldal toimuvad vaenlase mõttetud tormijooksud

Küsimusele Ukraina jaoks küllalt rahuliku öö põhjuste kohta vastas ta: «Ilmselt terve põhjuste kompleks. Sest ilm tõesti muutub, muutub üsna kiiresti. Ja selliste lahingutingimustega ei saa alati kohaneda ning tehnoloogia kasutamine peab selliseid muutusi ette nägema. Sealhulgas on praegu kõige pakilisem tegevus õhus, droonirünnakud ja drooniluure. See on viimase 24 tunni jooksul teinud läbi olulisi muudatusi, sest mõnes piirkonnas oli selliseid relvi tõesti võimatu kasutada.».