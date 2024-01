KOLM PÕHJUST LOOTA ⟩ Miks Venemaa lagunemine algab Baškortostanist

Tähelepanu keskpunktis on vaid 17 000 elanikuga Baimaki linn. Miks? Kõigepealt erineb Baimak Baškortostani pealinnast Ufast selle poolest, et seal moodustavad baškiirid selgelt rahvastiku enamuse. Samuti on Baimakis juba varem teravat meelepaha tekitanud kaevandamiskavad, mis puudutavad baškiiride jaoks püha Kuštau mäge.