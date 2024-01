ELi tööstusvolinik Breton lubas kevadeks kergitada Euroopa aastase mürsutoodangu miljonini

«Meie komisjonina võtsime endale kohustuse, et suurendame laskemoona – eriti 155- ja 120-millimeetriste mürskude – tootmise aasta jooksul ühe miljonini aastas,» lausus Breton koos Kallasega Stenbocki majas antud pressikonverentsil. «Me võtsime selle kohustuse eelmise aasta märtsis. Ja ma võin teile täna siin öelda, et peame sellest kohustusest kinni. Teisisõnu, jah, laskemoona tootmisvõimsus Euroopas ületab käesoleva aasta märtsis-aprillis ühe miljoni piiri.»

Prantslasest voliniku kinnitusel on kavas laskemoona tootmise võimekust kasvatada veelgi algatuse ASAP (Act in Support of Ammunition Production ehk eesti keeles laskemoona tootmise toetamise määrus) raames.