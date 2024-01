Täna ajalehes Der Tagesspiegel avaldatud usutluses ütles Pistorius, et Saksamaa analüüsib nii kõige tõenäolisemat kui ka võimalikku kõige rängemat ohustsenaariumi.

«Kindel on vaid üks: me oleme taas Euroopas silmitsi sõjalise ohu olukorraga, mida ei ole olnud 30 aastat. Näeme seda Venemaa rünnakust Ukrainale. Kuuleme Kremlist peaaegu iga päev ähvardusi – viimati jälle meie sõprade vastu Balti riikides. Seega peame arvestama, et Vladimir Putin võib ühel päeval isegi mõnda NATO riiki rünnata,» ütles ta vastuseks küsimusele, millisteks ohtudeks peab Saksamaa valmis olema.