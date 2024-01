Civil Protection of Iceland/Handout via REUTERS/

Foto: Civil Protection of Iceland/Handout via REUTERS/

Island on vulkaaniliselt aktiivne. Laava voolamine Reykjanesi poolsarel 12. juulil 2023

Islandil eelmisel nädalavahetusel alanud vulkaanipurse on läbi saanud, teatasid reedel ametnikud, kuid hoiatasid, et piirkond on endiselt ohtlik.