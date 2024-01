Zelenskõi kutsus Trumpi Kiievisse: ma ei usu, et ta suudab Putinile alasid loovutamata sõda lõpetada

Zelenski sõnul võetakse Trump Ukraina pealinnas soojalt vastu vaid ühel tingimusel: kui ta on võimeline 24 tunni jooksul lõpetada sõda Venemaaga. Seda on Donald Trump varem väitnud, öeldes, et tal on hea läbisaamine nii Zelenskõi kui ka Venemaa riigijuhi Vladimir Putiniga. Samas ei ole ta kunagi öelnud, kuidas ta täpsemalt rahu saavutamist Ukrainas ette näeb. Samuti on novembris taas presidendiks kandideeriv Trump öelnud, et kui tema oleks 2022. aasta veebruaris olnud Valges Majas, ei oleks sõda Ukrainas üldsegi puhkenud.