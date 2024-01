Saksamaal toimuvad paremäärmuslaste vastased massiprotestid

Laupäeval tulid kümned tuhanded inimesed tänavale Maini-äärses Frankfurtis, et avaldada meelt paremäärmusluse ja AfD vastu. Loosungi «Demokraatia kaitseks» all korraldatud protestiaktsioonile oodati ligikaudu 50 000 osalejat, vahendab Frankfurter Allgemeine. Meeleavaldus tuli päeval ajutiselt katkestada, kuna Frankfurti linnaväljakule soovis tulla liiga palju inimesi korraga. Politsei andmetel võttis meeleavaldusest osa ligi 35 000 inimest.

«Me oleme liberaalsed ja kosmopoliitsed (...), aga on üks asi, mida me ei ole - naiivsed,» märkis meeleavaldusel Frankfurti linnapea, sotsiaaldemokraatlikku erakonda kuuluv Mike Josef. Ta kutsus üles vabaduse, demokraatia ja inimväärikuse kaitsmisele. «Aeg kõrvale vaadata on läbi saanud, faktid on laual, me peame otsustama,» märkis linnapea.