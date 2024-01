Lukašenka: saime Venemaalt taktikalisi tuumarelvi

«[See on] eriti ohtlik relv... Kirjutasin alla määrusele, kuidas neid relvi kasutada. Seda saab rakendada ainult presidendi nõusolekul. Sinna on kaasatud kaitseminister ja peastaabi ülem. Igaühel on oma funktsioonid… tuumarelvi on veelgi keerulisem kasutada,» ütles Lukašenka.

2023. aasta märtsis kirjeldas Lukašenka Vladimir Putini pakutavaid taktikalisi tuumarakette kui riiklikke või n-ö omavarasid, rõhutades, et need aitavad kaasa Valgevene suveräänsusele ja vabadusele.

16. jaanuaril teatas Valgevene kaitseminister Viktor Hrenin, et Minsk on muutmas oma sõjalist doktriini tuumarelva kasutamise lubamiseks; vaid paar kuud pärast seda, kui sinna paigutati esimest korda Vene tuumarelvad.

Eelmise aasta mais sõlmisid Moskva ja Minsk kokkuleppe, mis lubab Venemaal paigutada Valgevenesse taktikalisi tuumarelvi. Kui juunis ütles Putin, et tarned on alanud, siis detsembris kinnitas Lukašenka, et tarned lõppesid oktoobris. See oli esimene kord, kui tuumarelvad paigutati väljapoole Venemaa piire. Pole selge, kui palju relvi on Valgevenesse paigutatud.