Teadlased on hoiatanud, et inimkond seisab silmitsi veidra uue pandeemiaohuga, vahendab The Guardian. Arktika igikeltsa külmunud iidsed viirused võivad ühel päeval Maa soojeneva kliima tõttu vabaneda ja vallandada ulatusliku haiguspuhangu, ütlevad nad.