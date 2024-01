Rünnakute aktiivsus on kerkinud praktiliselt möödunud aasta lõpu tasemele, kui Vene okupandid survestasid kogu rinde ulatuses. Avdijivka kaitsmise väike ime kestab, suurimad väljakutsed on Dnepri idakalda platsdarmi hoidmisel.

Viimastel päevadel on ukrainlased kaotanud mõned positsioonid Bahmuti piirkonnast põhja pool. On murettekitavat infot Vene väejuhatuse kavatsusest jõudude koondamiseks Vuhledari piirkonnas.

Kui pärast aasta algust kahanes Vene okupantide rünnakute arv keskmiselt umbes 100-lt päevas alla 50, siis nüüd on see statistiline kõver juba kümmekond päeva enam-vähem püsivalt ülespoole liikunud. Eelmisel päeval oli üle 100, möödunud päeval 74. See tähendab kasvavat survet kõigil rindelõikudel.