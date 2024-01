Põhja-Korea tulistas 5. jaanuaril Lõuna-Korea piirisaarte lähedal asuvatesse vetesse sadu suurtükimürske. Eelmisel nädalal teatas ta, et ei pea Lõuna-Koread enam n-ö kaasmaalaste asustatud piirkonnaks, vaid vaenulikuks riigiks. Reedel teatas ta, et katsetas USA mereväe laevastike tõrjumiseks veealust tuumadrooni.

See uus ähvarduste laine on pannud välisametnikud ja analüütikud mõtlema, kas Põhja-Korea liider Kim Jong-un on suurtest sõnadest kaugemale jõudnud ja plaanib rohkem sõjalist jõudu kasutada, kirjutab The New York Times.